España pierde ante Grecia y se queda sin margen de error para poder pasar a cuartos

EUROBASKET | GRECIA 79-75 ESPAÑA

España ha perdido el primer encuentro de la segunda fase del Eurobasket ante Grecia. Los de Orenga no encontraron el camino en ataque y, a pesar de no realizar un mal partido, un gran Spanoulis emergió (20 puntos) y la Selección cayó en el último cuarto y no cabe ningún fallo este sábado contra Finlandia.