Las canciones de los redactores de la web de Onda Cero

10 historias 10 canciones 239

Joe Cocker - With a little help of my friends

1) Queen - Under Pressure (elegida por Mónica)

2) Juan Luis Guerra - Visa Para Un Sueño (elegida por Carlos)

3) Edith Piaf - La vie en rose (elegida por Gema)

4) Dire Straits - Money For Nothing (elegida por Javi)

5) Pereza - Llevame al baile (elegida por Mariam)

6) Elefantes - 10.000 formas (elegida por Mónica)

7) Billie Vision and The Dancer - Summercat (elegida por Carlos)

8) Bruce Springsteen - The River (elegida por Gema)

9) Iggy Pop - The Passenger (elegida por Javi)

10) Beirut - Elephant Gun (elegida por Mariam)

