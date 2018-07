Canciones sobre bolsillos

10 historias 10 canciones 210

1) The Pretenders - Brass In Pocket

2) The Stooges - Cock In My Pocket

3) Neil Halstead - Two Stones In My Pocket

4) Dennis Brown - Money In My Pocket

5) Alanis Morrissette - Hand In My Pocket

6) The Cat Empire - In My Pocket

7) Odetta - Empty Pocket Blues

8) The White Stripes - You've Got Her In Your Pocket

9) Suzanne Vega - Rock In This Pocket

10) Herbie Hancock - Empty Pockets

- Bonus Track -

Nine Black Alps - Pocket Full Of Stars

ESCUCHA OTROS PROGRAMAS SOBRE ROPA:

Canciones sobre zapatos

Canciones sobre abrigos