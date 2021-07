Más de Uno La Rioja Informativo 8:20h 14/07/2021

La incidencia en jóvenes (20-30 años) supera los 1.100 casos por 100.000 habitantes en La Rioja

La incidencia global del coronavirus en la región no superaba el valor 300 desde el mes de febrero. Logroño acapara la mayor parte de los casos activos: 395 sobre 733. Andreu no baraja medidas adicionales mientras no se vea amenazada la presión hospitalaria.