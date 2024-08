Los piratas vuelven a San Sebastián para abordar las fiestas de la ciudad

Llega uno de los momentos más esperados de la Semana Grande de Donostia: el abordaje pirata. Como cada año, Donostiako Piratak ha preparado un día lleno de actividades, para empezar pronto por la mañana montando las balsas y embarcaciones que intentarán llegar a la bahía de La Concha, para reclamar un modelo de ciudad y de fiestas diferente.

Hasta la hora de comer, docenas de cuadrillas se van a juntar en el muelle donostiarra para empezar a ensamblar plataformas con cualquier tipo de material que flote y no se hunda. Para las 14:00 horas se hará un parón general, con la intención de realizar una comida popular en Flamenca. Tras coger fuerzas y hacer la digestión, llegará el momento principal de este día: abordar la costa donostiarra. Tras un buen remojón, por la tarde hay elektrotxaranga y, por si algún rezagado se queda más tiempo del esperado a remojo, hay también conciertos por la noche. Los Zopilotes Txirriaos, Tremenda Jauría y La Fulana pondrán a bailar a donostiarras y visitantes, para ponerle el broche de oro a un día que reúne a todos aquellos descontentos con el programa oficial de fiestas.

Recomendaciones para un abordaje de diez

Desde la organización, como cada año, han dispuesto una serie de medidas para que todo vaya bien y no haya que lamentar ningún tipo de imprevisto. Así, es fundamental escuchar en todo momento las indicaciones de la organización, que van siempre con chalecos reflectantes. También es fundamental saber nadar, tener más de 16 años y recoger toda la basura generada, así como los materiales que no se hayan usado. No se pueden usar ni sofás, ni sillas, ni clavos, ni somieres, ni tampoco bidones. Y es importante recordar que saltar al agua está prohibido, ya que las cuadrillas montan sus barcazas en el agua.