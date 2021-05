Un año después de la pandemia las enfermeras celebran su día con coraje y entrega.

Un dia en el que hemos puesto voz a un colectivo que se queja de que las cosas no van bien . Profesionales que lo dan todo en estos tiempos de pandemia . Viven con mucha preocupación el levantamiento del Estado de Alarma ,del comportamiento incivico de algunos colectivos. Pilar Lecuona, presidenta del Colegio de Enfermería de Gipuzkoa, entrevistada en "Más de Uno Gipuzkoa" nos recuerda que el covid-19 no ha desaparecido, que continúan las hospitalizaciones y los fallecimientos. Apunta que no hay nada que celebrar.

La gran labor de la enfermeria

Esta pandemia mundial de Covid-19 ha mostrado al mundo el importante papel que desempeñan las enfermeras para mantener sanas a las personas durante todo su ciclo vital.

La pandemia ha puesto en evidencia las debilidades de nuestros sistemas de salud y las enormes presiones bajo las que trabajan nuestras enfermeras, además de arrojar luz sobre su increíble compromiso y coraje.