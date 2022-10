ZINEBI vuelve a la presencialidad total en su 64 edición

147 películas de 47 países, la mitad dirigidas por mujeres, participarán en la 64ª edición de zinebi-festival internacional de cine documental y cortometraje de Bilbao. El Festival arrancará el 11 de noviembre con la gala de inauguración en el Teatro Arriaga. Hasta el 18 de noviembre, ZINEBI programará 147 películas, 38 de producción vasca (31 cortometrajes, dos mediometrajes y 5 largometrajes). Más de la mitad de las películas presentadas son estrenos en el Estado. La mitad de ellas son dirigidas pro mujeers y todas las programadas podrán verse con subtitulos en euskera .

Premios de esta edición

ZINEBI premia a la guionista y directora polaca Agnieszka Holland en reconocimiento a su mirada comprometida con las libertades individuales a lo largo de una trayectoria combativa e íntegra, que ha reflejado –en una extensa obra para cine y televisión- los grandes cambios de la Historia de Europa. Actualmente, además, es la presidenta de la Academia Europea del Cine. Albert Serra, recibirá el Mikeldi de Honor a uno de los referentes ineludibles del cine contemporáneo, un cineasta insobornable en su defensa del cine de autor que ha sabido construir una obra llena de imágenes inolvidables, inspiradas en los diversos caminos por los que ha transitado y transita el arte occidental. Además ZINEBI ha querido reconocer además la trayectoria del cineasta guipuzcoano Iñigo Salaberria, recientemente fallecido. Férreo defensor de su independencia creativa, fue siempre fiel a una manera de entender el audiovisual imbricada en la tradición del videoarte, desde sus inicios en el París de los años ochenta, y hasta los últimos años de la pasada década, en los que sus cortometrajes se convirtieron en habituales de la programación de ZINEBI.

Especial atención a Ucrania

Ucrania será protagonista por medio del ciclo titulado “Once I Was a Filmmaker. Now I Am a Soldier [Una vez fui cineasta. Ahora soy soldado]” en el que se exhibirán tres cortometrajes y tres largometrajes producidos en Ucrania tras la invasión del territorio de este país por parte del ejército ruso en febrero del año pasado. Una de ellas, “Mariupolis 2”, fue estrenado en la pasada edición del Festival de Cannes donde obtuvo el Premio Especial del Jurado en la categoría de documental, y está dirigida por Mantas Kvedaravi?ius (aunque concluida por su pareja Hanna Bilobrova, después de que el director fuera capturado y asesinado por soldados rusos en la ciudad portuaria ucraniana de Mariupol el 2 de abril de este año).

Junto a Agnieszka Holland, también recibirán los premios honoríficos Mikeldi de Honor de este año el cineasta catalán Albert Serra y el recientemente fallecido Iñigo Salaberria.