DATOS COVID EUSKADI

La tasa de incidencia alcanza un nuevo récord en Euskadi

Más de 11.000 personas se han contagiado durante la última semana, tiempo en el que diecinueve enfermos han perdido la vida a consecuencia del COVID. Crecen los contagios y crece el índice de reproducción, por lo que todo apunta a que esta sexta ola aun no está en momento de remisión. "La situación no es buena pero no estamos en el peor momento de la pandemia", ha asegurado la consejera de Salud. Sin embargo, ha reconocido que "si atendemos a los números, estamos en uno de los peores momentos de expansión del virus y en uno de los momentos menos deseables", en alusión directa a la inminente llegada de los encuentros y citas navideñas.

Onda Cero Vitoria