Servicios mínimos para la huelga general de este martes en Euskadi

Los sindicatos nacionalistas han convocado para este 17 de marzo una huelga general a la que ya se han sumado más de 1700 comités de empresa y un centenar de agentes sociales. Es un nuevo intento de presionar para que el salario mínimo interprofesional se decida en Euskadi. La patronal se niega a negociarlo mientras desde el Gobierno vasco se emplaza a mejorar los salarios a través de la negociación laboral.

Servicios mínimos

Según recoge el DECRETO SERVICOS MINIMOS publicado por el Gobierno vasco, los servicios mínimos quedan así: