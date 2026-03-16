Servicios mínimos para la huelga general de este martes en Euskadi

Los sindicatos nacionalistas han convocado para este 17 de marzo una huelga general a la que ya se han sumado más de 1700 comités de empresa y un centenar de agentes sociales. Es un nuevo intento de presionar para que el salario mínimo interprofesional se decida en Euskadi. La patronal se niega a negociarlo mientras desde el Gobierno vasco se emplaza a mejorar los salarios a través de la negociación laboral.
Servicios mínimos
Según recoge el DECRETO SERVICOS MINIMOS publicado por el Gobierno vasco, los servicios mínimos quedan así:
- En el caso del transporte contará con el 30 % de los servicios ordinarios, priorizándose los horarios de entrada y salida de los centros de trabajo, así como los servicios que tengan como destino instalaciones sanitarias.
- En sanidad, los centros hospitalarios tendrán el personal habitual de un festivo y en atención primaria el equivalente a un sábado. Se garantiza por contra el 100 % en lo relativo a los servicios de emergencias y PAC, así como en lo que respecta a la atención de emergencias y seguridad vial (SOS Deiak y 112).
- Bomberos o mantenimiento de carreteras contarán con el personal equivalente al de un festivo.
- Las residencias mantendrán la mitad del personal gerocultor que realiza atención directa, al igual que sucederá con el personal de cocina y sanitario.
- En el ámbito educativo, los centros de formación no universitaria deberán garantizar el acceso a las instalaciones con un miembro del equipo directivo y un subalterno, al igual que en el caso de las guarderías. Además, deberá haber un profesor por etapa educativa.