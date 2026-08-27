Pradales convoca ronda con partidos y agentes socioecómicos a primeros de septiembre para la búsqueda de acuerdos

(EUROPA PRESS)

El Lehendakari, Imanol Pradales, ha convocado a los partidos y agentes socioecómicos de Euskadi a una ronda de contactos a desarrollar en la primera quincena de septiembre para "compartir diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi", ante un escenario "de máxima incertidumbre internacional y ante el nuevo ciclo electoral que se va a abrir en el año 2027", con las elecciones municipales, forales y al Parlamento de Navarra en mayo, y los comicios generales todavía sin fecha prevista.

Los temas que pondrá sobre la mesa se dividen en tres: la situación económica y perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo; fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco; e iniciativas y propuestas en las que trabaja el Gobierno Vasco en materia de Vivienda, Industria y Economía, o Euskera, entre otros.

En la comparecencia posterior al primer Consejo de Gobierno del nuevo curso político, celebrado en el Palacio Miramar de Donostia-San Sesbastián, Pradales se ha referido a la crisis humanitaria que se ha producido tras la entrada masiva de migrantes de miles de migrantes en Ceuta el pasado 30 y 31 de julio.

"Por eso, debemos seguir cultivando en Euskadi el diálogo y el entendimiento, porque son la esencia de la política y lamentablemente no es lo que hemos visto ante la crisis humanitaria y política de Ceuta. Ante una tragedia de esta magnitud, creo que tan solo debiera existir un único camino, y responder de manera eficaz, de manera humana. Y eso significa celeridad, transparencia, colaboración y unidad", ha indicado.

Por desgracia, ha señalado que se ha visto "todo lo contrario, una Europa ausente, un Gobierno que no ha respondido de manera eficaz y una oposición que no está a la altura". "A los responsables políticos nos corresponde fortalecer las instituciones, el diálogo entre diferentes, la cultura democrática día a día. La ciudadanía nos exige que dejemos de lado nuestras diferencias, que nos pongamos de acuerdo, especialmente ante los momentos de crisis", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que en julio de 2024 inició la legislatura con una ronda de encuentros con los agentes políticos, económicos y sociales de Euskadi, y hoy ha vuelto a contactar "con todos ellos para celebrar nuevos encuentros de trabajo".

"Ante un escenario de máxima incertidumbre internacional, ante el nuevo ciclo electoral que se va a abrir en el año 2027, es necesario compartir el diagnóstico de situación, reforzar el clima de diálogo y favorecer la búsqueda de acuerdos en Euskadi", ha subrayado.

Su intención, ha precisado es "mantener el foco en lo que verdaderamente importa, que es responder a las preocupaciones de la ciudadanía vasca y seguir preparando nuestro país para el futuro", ha indicado.

Por esta razón, ha explicado que ha convocado a los agentes socioeconómicos y a los partidos políticos durante la primera quincena de septiembre, para abordar tres ámbitos de trabajo: la situación económica y perspectivas de futuro para el crecimiento y el empleo; fortalecimiento y ampliación del autogobierno vasco; e iniciativas y propuestas en las que trabaja el Gobierno Vasco en materia de Vivienda, Industria y Economía, o Euskera, entre otros.

SITUACIÓN ECONÓMICA Y AUTOGOBIERNO

En cuanto a la situación económica, ha señalado que se tratarán la actualización de las perspectivas económicas, la evolución de la inflación y su afección a los bolsillos de las y los vascos, la valoración de las medidas adoptadas por el Grupo de Defensa Industrial para hacer frente a la situación de Ormuz, o impacto del cambio climático y apoyo al Primer Sector de Euskadi. En este marco, el Lehendakari compartirá también las directrices generales de cara al proyecto de presupuestos de 2027.

En cuanto al Autogobierno, ha explicado que este será "un curso clave de carácter marcadamente legislativo" para ampliar o renovar las capacidades normativas de Euskadi en 13 materias: Medidas Urgentes de Agilización para la Actividad Económica Sostenible, Comunidad Vasca en el Exterior, Sistema Cultural, Participación Institucional, Simplificación Administrativa, Igualdad de trato y lucha contra la discriminación, Sector Ferroviario, Sistema Universitario, Turismo, Participación de pacientes en el sistema de Salud, Política Agraria y Alimentaria, Justicia Restaurativa, y Juventud.

Imanol Pradales trasladará a los grupos parlamentarios su "deseo de favorecer los acuerdos más allá de la mayoría" con la que PNV y PSE-EE, socios de Gobierno, cuentan en el Parlamento Vasco.

Además, dará cuenta a los agentes socioeconómicos y políticos de la situación de las negociaciones con el Gobierno español de cara a completar el Estatuto de Gernika, con especial foco en tres grandes cuestiones: en materia sociolaboral (Fogasa, Mutuas, Prestaciones contributivas y Régimen Económico de la Seguridad Social); en Puertos de Interés General, y Régimen Electoral Municipal. Por otro lado, tratarán la actualización y ampliación del Autogobierno Vasco.

VIVIENDA, INDUSTRIA Y ECONOMÍA, O EUSKERA

En cuanto al tercer ámbito a abordar en la ronda de contactos, compartirá algunas iniciativas y propuestas en las que trabaja el Ejecutivo de Euskadi en materia de Vivienda, Industria y Economía, o Euskera, entre otros.

A su juicio, el Fondo Social de Vivienda es un buen ejemplo. "Euskadi comparte con otros países avanzados un problema estructural: hay pocas viviendas disponibles y son cada día más caras. Esta es una prioridad para todos y el Gobierno Vasco quiere favorecer el consenso", ha añadido.

El Lehendakari ha indicado que el Fondo Social tratará de sumar la inversión pública con la aportación privada. "Mi objetivo es compartir las principales líneas de este proyecto para convertirlo, con el mayor apoyo posible, en un elemento catalizador para construir más vivienda de protección pública en Euskadi y hacerlo más rápido", ha aseverado.

En definitiva, Pradales ha resumido que la finalidad de su ronda con los agentes socioeconómicos y políticos "es afrontar la segunda parte de la legislatura desde el diálogo y la búsqueda de acuerdos, alejándonos de conflictos estériles que en nada benefician a la ciudadanía vasca y favoreciendo nuevos espacios de participación y negociación". "Nuestro deber es sumar voluntades ante la incertidumbre del tiempo que vivimos", ha concluido.