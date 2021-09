"A mediados de Octubre el 90% de la población vasca estará vacunada, lo que permitirá atenuar las restricciones" Bingen Zupiria

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ve "lógico" que "en una semanas" se puedan "atenuar" las restricciones dada que la situación epidemiológica está mejorando. No obstante, ha insistido en que es preciso mantener la prudencia y cree, además, que no se pueden descartar "nuevas olas" porque "una parte del planeta no ha tenido acceso a vacuna" y los menores de 12 años no están vacunados.

LABI

Bingen Zupiria no descarta que pueda llegar una sexta ola, pero a su juicio hay elementos que pensar de forma optimista, aunque manteniendo la prudencia. Por ello, no augura una flexibilización de las restricciones en la próxima reunión del LABI.

Según ha manifestado, esos miembros del comité científico han ido analizando la situación de la epidemia "día a día" y haciendo propuestas "en base a esa situación para asegurar que las condiciones en las que se pudiera desarrollar la vida fueran lo más normal posible, pero dentro de un sistema general de medidas y restricciones que aseguraran, en la medida de lo posible el no contagio". En este sentido, ha señalado que la situación "va a seguir siendo así" y ha apuntado que, "en ningún momento, ha sido empeño del lehendakari fastidiar ni entorpecer la vida nadie", sino que ha sido "tomar las medidas imprescindibles para asegurar una buena situación de salud y sanitaria, evitar el contagio de la enfermedad, evitar que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos se llenarán de gente evitar que hubiera más fallecimientos y, después de eso, facilitar en la medida de lo posible la vida de las personas". Zupiria ha defendido que ha habido "un esfuerzo permanente" para vivir en ese "equilibrio entre la necesidad de adoptar medidas para frenar los contagios, las hospitalizaciones y las muertes y permitir con las medidas que hubiera que tomar en cada caso la vida social más normal posible".

Gestión de Prisiones

El portavoz del Ejecutivo de Urkullu cree que el exconsejero de Salud, Jon Darpón, debería seguir en su puesto tras no ser imputado en el caso de las OPES de Osakidetza. A su juicio los partidos de la oposición y los sindicatos le sometieron a un clima gravísimo en su contra. Zupiría también ha respondido al sindicato UGT recordando que la transferencia de las prisiones vascas se hará efectiva el 01 de octubre con lo que el Gobierno Vasco todavía no es responsable del envejecimiento de las instalaciones carcelarios o de los trabajadores. Recuerda que en octubre se abre un período transitorio, hasta el uno de enero, para que el Departamento de Políticas Sociales se haga con las riendas y planifique la gestión de las preisiones.