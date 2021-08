Johnny Depp, Premio Donostia en la 69 edición del Festival de Cine de San Sebastián

Johnny Depp recibirá el galardón honorífico más importante del festival el próximo día 22 de septiembre en reconocimiento a su trayectoria que comenzó con 21 años, interpretando a una víctima de Freddy Krueger.

El Zinemaldi ha descrito a Depp como 'uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea'. Ha interpretado todo tipo de personajes, algunos en películas de culto y con directores como Emir Kusturica (El sueño de Arizona) o John Waters (Cry baby). El público mayoritario recuerda personajes como el de Eduardo Manostijeras, Willy Wonca (Charlie y la fábrica de chocolate), y más recientemente Jack Sparrow en la saga de Piratas del Caribe.

Esta será la tercera visita de Johnny Depp al Festival de San Sebastián tras su paso fugaz en 1998 junto a Terry Gilliam y su regreso en 2020 por la participación de 'Crock of Gold: A Few Rounds with Shane MacGowan (Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan)'.

Las entradas para la entrega del premio, que tendrá lugar antes de la proyección fuera de concurso de la película de Sección Oficial 'La hija', dirigida por Manuel Martín Cuenca y protagonizada por Javier Gutiérrez y Patricia López Arnaiz, se pondrán a la venta el lunes 13 de septiembre.

Otros reconocimientos

Johnny Depp ha sido nominado en tres ocasiones a los Óscar, ha obtenido un Globo de Oro, premio al que ha sido candidato diez veces. En su amplio abanico de reconocimientos también figura un premio César honorífico, en 1999.

Las entradas para la entrega del premio se pondrán a la venta el lunes 13 de septiembre. Será la tercera visita de Depp a Donosti, la última el año pasado por la participación en el Zinemal de de Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowan.