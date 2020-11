Warner expulsa a Johnny Depp de la saga 'Animales Fantásticos' tras la sentencia que lo define como "maltratador"

Johnny Depp ha sido expulsado de la saga 'Animales Fantásticos', la ampliación del universo 'Harry Potter' que ha estrenado ya dos películas y tiene pendiente de rodaje una tercera, horas después de que un tribunal británico fallase en contra del actor. Depp había demandado a 'The Sun' por libelo, ya que el tabloide lo había definido como un "wife beater", un "maltratador de esposas", al describir su relación con la también actriz Amber Heard. El juez ha dictaminado que lo escrito en aquel artículo era "sustancialmente cierto", que hay pruebas de que el protagonista de la saga 'Piratas del Caribe' o 'Eduardo Manostijeras' sí agredió a su ya exmujer, aunque él siempre lo haya negado. También hoy.

En un comunicado colgado en su perfil de Instagram, en el que explica por qué no volverá a meterse en la piel del mago Gellert Grindelwald, Depp afirma lo siguiente: "Quiero que sepáis que Warner Bros. me ha pedido que renuncie a mi papel de Grindelwald en 'Animales Fantásticos', y que yo respeto la decisión y he accedido a su petición". Al final del texto, el intérprete explica qué hará ante los tribunales. "La sentencia surrealista de la corte británica no cambiará mi lucha para decir la verdad, y confirmo que tengo planeado apelar; mi determinación sigue sólida y tengo la intención de probar que las alegaciones contra mí son falsas. Mi vida y mi carrera no quedarán definidas por este momento en el tiempo".

Según recoge la revista Variety, Warner ha confirmado la salida de Depp -"le agradecemos a Johnny su trabajo en estas películas hasta la fecha"- y ha anunciado que va a escoger a otro actor para el papel de cara a la tercera parte de la saga, que retrasará su estreno hasta el verano de 2022. 'Animales Fantásticos' ha demostrado en taquilla que el universo Potter aún puede ser muy rentable, aunque la última entrega, 'Los crímenes de Grindelwald', obtuvo la menor recaudación hasta la fecha de las cintas inspiradas en la obra de J. K. Rowling.