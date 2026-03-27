Gobiernos central y vasco acuerdan que Euskadi participe en la gestión de los aeropuertos

Pedro Sánchez e Imanol Pradales han llegado a un acuerdo para ceder a Euskadi siete nuevas transferencias, entre ellas la que facultará al Ejecutivo autonómico a participar en la gestión de los tres aeropuertos de Euskadi.

La reunión en La Moncloa ha concluido con el consenso para crear un órgano bilateral que permitirá al Gobierno Vasco "influir en las inversiones y en los planes" de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y San Sebastián y "mejorar la conectividad y el servicio" de estas infraestructuras.

Además se ha dado luz verde a otros seis traspasos: la competencia sobre los centros de reconocimiento médico en materia de tráfico, la capacidad de Euskadi en formación en seguridad privada, las funciones de vigilancia, inspección pesquera, la gestión de las subvención a seguros agrarios, y dos que permitirán al Instituto Vasco de Finanzas mejorar la financiación a pymes y empresas.

Ambos gobiernos han cerrado varios acuerdos en materia de seguridad, entre ellos, reforzar el régimen sancionar por portar armas blancas, impulsar modificaciones normativas frente a la reiteración delictiva y facilitar una participación "operativamente útil" de la Ertzaintza en el ámbito de extranjería.