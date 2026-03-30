Gobierno vasco prevé más de un millón de desplazamientos en Semana Santa y moviliza 200 ertzainas

El Gobierno vasco prevé que durante esta Semana Santa se produzcan una media de 540.000 desplazamientos de salida de Euskadi y otros tantos de retorno, cifras superiores a las del año pasado, aunque todo dependerá de la evolución de las previsiones meteorológicas.

La Ertzaintza movilizará a unos 200 agentes y el servicio de una grúa ligera para la retirada urgente de vehículos en la A-8 dirección Cantabria, donde se espera mayor afluencia.

Otros puntos donde se esperan mayores flujos de circulación la AP-8 en el peaje de Biriatou; y en el enlace de la AP-1 con la A-1, en el nudo de Armiñón.

En la A-8, en el límite con Cantabria, en la Operación Salida, suelen registrarse grandes intensidades de circulación el miércoles, entre las 15.00 y 21.00 horas, y el Jueves Santo, entre las 09.00 y 15.00 horas. Durante la Operación Retorno, en dirección Bilbao, la mayor concentración de vehículos se genera el Lunes de Pascua, entre las 13.00 y 21.00 horas.

Por segundo año, en este punto se habilitará un servicio de grúa ligera, es decir, un servicio preventivo de retirada urgente de vehículos a un lugar seguro en caso de accidente o avería.

El miércoles, día 1, la grúa estará ubicada en el tramo Bilbao-El Haya, sentido Cantabria, de 17.30 a 21.00 horas, mientras que el Jueves Santo la grúa estará operativa en ese mismo tramo de 09.00 a 15.00 horas. En la Operación Retorno, el Lunes de Pascua, la grúa estará ubicada en el tramo El Haya-Bilbao, en dirección a Bilbao, de 15.00 a 21.00 horas.

En la AP-8, en el peaje de Biriatou, sentido Francia, se suelen generar retenciones principalmente el miércoles a la tarde, entre las 14.30 y 21.00 horas, y el Jueves Santo por la mañana, entre las 08.30 y 16.00 horas. El Lunes de Pascua, al ser festivo también en Francia, la circulación de vehículos sentido San Sebastián suele ser también densa tanto el viernes como el sábado.

El tercer punto conflictivo de la Semana Santa de la red viaria vasca es la confluencia de la A-1 y la AP-1 en el nudo de Armiñón, ya que en este punto confluyen tres vías importantes como son la A-1, la AP-1 y la AP-68.

En la Operación Salida, las retenciones se generan habitualmente en el acceso desde la A-1 a la AP-1, sentido Burgos/Madrid, al pasar de tres carriles a un único carril. Durante la salida de los vehículos, los principales flujos de circulación se registran el miércoles a la tarde, entre las 15.00 y 20.00 horas, y el Jueves Santo a la mañana, entre las 08.00 y 14.30 horas.

Estos dos días, durante la tarde del miércoles y la mañana del Jueves Santo, en caso de que las retenciones sentido Burgos/Madrid superen los 6 kilómetros, se procederá a la habilitación de varios carteles de tráfico provisionales y se recomendará como vía alternativa el uso de la antigua N-1, que discurre en paralelo a la A-1. Este trayecto es ligeramente más largo, pero permite desdoblar el tráfico y aligerar el flujo de vehículos, ha apuntado la directora de Tráfico.

En la Operación Retorno, el Lunes de Pascua, se suelen registrar grandes flujos de tráfico, entre las 12.00 y las 22.00 horas, dado que la vuelta del período vacacional se realiza de una forma más concentrada que en la Operación Salida.