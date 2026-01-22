El Gobierno vasco cierra el próximo curso cuatro colegios en Bilbao, Basauri, Getxo y Leioa

El departamento de Educación ha anunciado para el próximo curso seis procesos de integración en 12 centros educativos públicos de Bizkaia, con el objetivo de reforzar los proyectos educativos, mejorar la equidad del sistema y progresar en la lucha contra la segregación escolar. Las actuaciones afectarán a centros de Bilbao, Basauri, Getxo y Leioa y, según ha señalado la consejera, “responden a una planificación responsable del sistema educativo y a una rigurosa gestión de los recursos públicos, basada en criterios educativos y sociales”.

Criterios educativos y de equidad

Los procesos anunciados se fundamentan en una realidad compartida por varios centros del Territorio con índices elevados de complejidad educativa; desequilibrios en la composición socioeconómica del alumnado; pérdida sostenida de matriculaciones y grupos; y matrículas muy bajas, en algunos casos por debajo de las 60 alumnas y alumnos.

Ante esta situación, el Departamento de Educación apuesta por integrar centros próximos, generando comunidades educativas más amplias y cohesionadas, con mayor capacidad para ofrecer recursos y proyectos educativos de calidad.

Desde un punto de vista pedagógico, estas integraciones buscan garantizar que todo el alumnado tenga más oportunidades de aprender y de convivir.

Estos son los centros

En Bilbao, se desarrollarán procesos de integración entre los centros CEIP Ingeniero Orbegozo y CEIP Gabriel Aresti, CEIP Tomás Camacho y CEIP Maestra Isabel Gallego Gorria, así como entre CEIP Deusto y CPI Deustuko Ikastola.

En el caso de Basauri, el proceso afectará al IPI Soloarte, con una reorganización progresiva del alumnado hacia el CEIP José Etxegarai, manteniendo la escolarización del alumnado de ESO hasta el final de la etapa.

Por su parte, en Getxo, se integrarán los centros CEIP Larrañazubi y CEIP San Ignacio, y en Leioa, los centros CEIP Lamiako y CEIP Artaza Piñueta, en ambos casos con proyectos educativos que permitirán ofrecer una escolarización más equilibrada y sostenible.