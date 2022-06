La Educación concertada podrá acogerse a la jornada continua

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, ha confirmado que los centros concertados también podrán trabajar proyectos en el ámbito del programa Hedatze, hasta ahora para la educación pública y que sustituye al programa Hauspoa de refuerzo y apoyos educativos, estudio asistido, talleres y actividades deportivas, y acogerse a jornada continua. El consejero se ha referido en estos términos al ser preguntado por los medios sobre esta cuestión antes de tomar parte en la inauguración del Congreso Internacional de Formación Profesional WFCP 2022 en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián, acompañado de la ministra de Educación, Pilar Alegría, y del delegado del Gobierno central en Euskadi, Denis Itxaso.

Bildarratz ha explicado que "se ha propuesto que los centros concertados también van a poder trabajar proyectos integrales dentro de lo que es el ámbito de Hedatze". Así ha apuntado que "toda la comunidad educativa, claustro, profesores y alumnos, van a poder participar en la creación de proyectos extracurriculares también a las tardes para que podamos atender a todo el conjunto, la pluralidad del alumnado, y verdaderamente demos un mejor servicio, mejor educación y cuidemos del ámbito formal, el curricular, y el ámbito no formal".

Programa Hedatze

La implantación de Hedatze a partir del curso que viene en la red concertada supone además que las actividades que se generen en torno a él serán gratuitas, por lo que no supondrán coste adicional alguno para las familias, una verdadera revolución. Educación ha puesto como requisitos imprescindibles a los centros concertados para que soliciten su participación en Hedatze, además del visto bueno con una mayoría cualificada de las familias, la recomendación de que se recoja la opinión tanto del claustro como del alumnado de 3º y 4º de Secundaria. Además, el proyecto deberá ser aprobado por mayoría absoluta por el Consejo Escolar. El plazo de presentación de solicitudes con todos los pasos dados se establece para el 24 de junio.

La redacción del proyecto que cada centro deberá remitir a Educación para que considere su aceptación deberá contar con la oferta de actividades para el primer trimestre con los objetivos que se pretenden conseguir, el calendario y horario así como indicar la persona responsable de la actividad. También se tiene que indicar a qué alumnado va dirigido y qué espacios del propio centro educativo se van a utilizar para llevarlo a cabo. Otros puntos que deben señalarse en la redacción del proyecto es la propuesta de cambio horario lectivo del alumnado, en el que se tendrán que organizar 30 sesiones semanales que no pueden suponer una reducción del tiempo lectivo del curso completo. La propuesta del horario no lectivo tendrá que ser al menos de 6 horas semanales y 180 anuales. El centro está obligado a marcar qué horario partido tendrá en caso de no ser incluido en Hedatze. Contar con el visto bueno de la reorganización horaria de las familias y del alumnado es un requisito imprescindible.