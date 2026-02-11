Detenida en Gernika-Lumo por matar a su pareja en noviembre

Los hechos se remontan a finales de noviembre. Los servicios de Emergencias recibieron el aviso de que una vecina estaba solicitando ayuda ya que su marido se había caído de la cama y no respondía a los estímulos. Los efectivos policiales y sanitarios únicamente pudieron confirmar el fallecimiento de la víctima, un hombre de 62 años.

El cadáver de la víctima fue trasladado al Instituto Vasco de Medicina Legal para practicarle la correspondiente autopsia, que confirmó que la muerte de la víctima tenía "un origen violento y de etiología homicida". El cuerpo presentaba diversas contusiones y fracturas en diferentes partes del cuerpo y de la cabeza como consecuencia de varios golpes, ha explicado Seguridad.

En ese punto se puso en marcha una investigación de los hechos por parte de la Ertzaintza que casi tres meses después ha permitido determinar que la autora de las agresiones fue la propia mujer del fallecido. La mujer, de 54 años, ha sido detenida este miércoles en Gernika-Lumo por agentes del Servicio de Investigación Criminal Territorial Bizkaia, acusada de un delito de homicidio.

La arrestada ha sido trasladada a dependencias policiales para la realización de las correspondientes diligencias y, una vez finalizadas, será puesta a disposición del Juzgado de Guardia de Gernika-Lumo.