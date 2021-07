El decreto no contempla cambios salvo la referencia a no participar en fiestas o eventos con aglomeración

En el decreto se señala que, una vez aprobada la Ley antipandemia el pasado 24 de junio en el Parlamento vasco, se determinan las medidas específicas de prevención aplicables en función del nivel de alerta predeterminado por la Ley. Más allá de la referencia expresa a la prohibición de los botellones el texto alude a otros aspectos como el uso de la mascarilla. Mantiene la obligatoriedad en los espacios abiertos al aire libre en los que por la aglomeración de personas no resulte posible mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. La ley estatal es la que se impone. URKULLU recomienda su uso siempre dada la situación epidemiológica. La hostelería seguirá cerrando a las dos como tarde, en interiores el aforo es del 50% y no se puede consumir en barra o de pie. Se admiten máximo seis comensales por mesa. El aforo máximo permitido en las diversas actividades se sitúa en el 60%. Siguen abiertos txokos y sociedades gastronómicas con la mitad del aforo. El máximo de personas susceptible de reunión en recintos para cualquier tipo de evento social, cultural o deportivo no superará las 600 personas en interiores y las 800 personas en exteriores.

Un millón de vacunados

El decreto entra en vigor el mismo día en el que en Euskadi se alcanza el millón de vacunados. En los próximos días se espera una ralentización en la llegada de vacunas. Mañana se abre la citación para los jóvenes de 29 a 16 años. Antes habrá que vacunar a los treintañeros. Este fin de semana se espera un importante avance en este tramo de edad.