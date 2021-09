ENTREVISTA EN "MÁS DE UNO BIZKAIA"

"EH BILDU sigue sin ser tajante contra los "ongi Etorris" a los presos de ETA" Itxaso Atutxa

La presidenta del PNV en Bizkaia, Itxaso Atutxa, entrevista en "Más de Uno Bizkaia " cree que EH Bildu "sigue sin ser firme" contra los 'ongi etorris' a los presos de ETA que salen de prision, y le ha pedido que sea "más tajante" sobre estos recibimientos, y reconozca "el dolor causado" y que "no tenía que haber sucedido". Atutxa se ha referido a las palabras de la portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, reconociendo que los 'ongi etorris' pueden causar dolor a las víctimas. "Entonces, que se muestren mucho más tajantes. Por cierto, ya que estamos en ese pasito, podían reconocer también que el dolor causado no tenía que haber sucedido y no tendrá que suceder", ha afirmado la dirigente jeltzale.