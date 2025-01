Barakaldo condena el "asesinato machista" de una mujer de 84 años presuntamente a manos de su hijo

Varias decenas de personas se han concentrado esta tarde en la Herriko Plaza de Barakaldo (Bizkaia) para condenar y expresar su rechazo al asesinato de una mujer de 84 años, presuntamente a manos de su hijo, ocurrido ayer viernes.

La concentración silenciosa, convocada por el Ayuntamiento de Barakaldo, ha contado con la presencia de representantes municipales y de otras instituciones, como la directora del Instituto Vasco de la Mujer-Emakunde, Miren Elgarresta, y la diputada foral vizcaína de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada.

La alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, ha asegurado sentir "indignación, tristeza, impotencia, rabia y, sobre todo, muchísimo dolor ante el asesinato de una vecina" y ha querido trasladar "un mensaje de cariño a la familia y al entorno de esta barakaldesa".

Ha indicado que "como sociedad está claro que tenemos mucho que hacer, mucho trabajo por delante" para "acabar con este horror que estamos sufriendo las mujeres", y ha afirmado que "se evidencia más que nunca la importancia de trabajar en la educación y la prevención".

Además ha hecho un llamamiento a las mujeres de Barakaldo que puedan estar viviendo una situación de violencia en sus casas para que "den el paso a denunciar" porque "el Ayuntamiento estará a su lado y no estarán solas en esta situación tan difícil".

Preguntada por las informaciones que señalan que era conocida la situación que vivía la víctima, Del Campo ha asegurado que en el Área de Igualdad del Ayuntamiento no constaba "ningún expediente abierto por una denuncia por violencia machista".

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha mostrado su "más rotunda y firme condena" y "la rabia y dolor por este asesinato", y ha destacado que se trata de "un nuevo caso de violencia machista" que muestra "su crudeza y su complejidad" y la capacidad que tiene de "extenderse y adaptarse a otros tipos de relación".

Por su parte, la diputada foral de Empleo, Cohesión Social e Igualdad Teresa Laespada, ha destacado la "doble victimización" de la mujer asesinada "por ser mujer y mayor", y ha hecho un llamamiento a abrir una reflexión sobre el hecho de que hay "otras víctimas a las cuales tenemos que mirar con mucha profundidad".

"Cuando un hombre ha tenido casos de violencia contra su pareja, se separa, se produce un divorcio y aparece en la casa de los padres y es la madre la que le protege y le cuida, creo que tenemos que empezar a pensar cómo protegemos a esa mujer porque ese hombre va a agredir a la madre", ha señalado.

También se ha dirigido a "los entornos de las víctimas" para pedir que "no se lo callen" y para recordar que "tienen la posibilidad de presentar denuncia" y acudir a la Ertzaintza o a los servicios sociales "porque si nosotros no nos enteramos, no podemos ayudar y proteger".