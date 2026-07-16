Así ha sido el primer trasplante renal en Osakidetza con un robot

La intervención abordó un caso de elevada complejidad debido a los antecedentes quirúrgicos del paciente y a determinadas características vasculares que dificultaban la realización de la intervención mediante técnicas convencionales.

La incorporación de esta técnica mínimamente invasiva abre una nueva etapa en el programa de trasplante renal de Osakidetza y sitúa al Hospital Universitario Cruces entre el reducido grupo de centros del Estado que realizan trasplante renal robótico.

La utilización de la cirugía robótica ha permitido abordar el procedimiento con una mayor precisión quirúrgica, una ventaja especialmente relevante en este caso, facilitando la realización de las conexiones vasculares necesarias para la implantación del órgano.

La evolución clínica del paciente está siendo favorable y se encuentra en buen estado pocos días después de la intervención, conforme a lo esperado para un procedimiento de estas características. “Ese es el verdadero valor de este hito: ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas allí donde pueden marcar una diferencia en la evolución clínica y en la recuperación de los pacientes”, ha añadido Martínez