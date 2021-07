Los alcaldes deberán de controlar los horarios en las zonas donde se hace botellón.

Con todo, los alcaldes reconocen muchas dudas y en algunos casos falta de recursos para controlar el ocio nocturno.

Ayuntamientos como Eibar y Renteria con 12 y 7 guardias municipales en el turno de noche respectivamente, contarán con el refuerzo de la Ertzantza. Ellos solos no son suficientes. En el caso del cierre de los espacios públicos no hay unanimidad. Eibar lleva semanas cerrando algunas zonas, pero Renteria argumenta que no hay herramienta legal que avale esta decisión. Barakaldo opta por la concienciación y para ello cuenta con informadores comunitarios. Todos los alcaldes apelan a la responsabilidad de jóvenes y mayores.

Se disparan los contagios

El virus continúa su expansión descontrolada por Euskadi y ha propiciado el contagio en las últimas 24 horas de 1.345 ciudadanos más. El País Vasco no conocía algo parecido desde los peores días de la primera y la tercera ola, en marzo y noviembre del año pasado, cuando llegaron a superarse los 1.500 casos diarios.