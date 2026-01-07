450 familias vascas participan en un premiado programa contra la obesidad infantil

Osakidetza ultima el lanzamiento de la segunda parte de El Viaje de Mangols, el programa para tratar la obesidad infantil en el que participan actualmente cerca de 450 familias vascas. Esta segunda parte, prevista para el primer semestre de 2026, está dirigida a niños y niñas que, una vez concluido el tratamiento, tienen como reto mantener los hábitos saludables adquiridos y evitar así la pérdida de adhesión durante los años posteriores a la intervención. Además, aborda también los aspectos emocionales.

Alrededor del 35% de menores de entre 7 y 14 años presenta exceso de peso y a ellos se dirige El Viaje de Mangols, que arrancó hace cinco años en toda la red de Atención Primaria. Está basado en el juego y se combina con consultas presenciales. Según Osakidetza, está logrado resultados muy satisfactorios. De hecho, dos de cada tres menores que han recibido el tratamiento han logrado mejorar su estado de salud en el primer año

“El uso de la gamificación, a través de videojuegos educativos, convierte el proceso de aprendizaje en una experiencia interactiva y divertida, y esto transforma una intervención médica en algo entretenido, lo que mejora el compromiso y la adherencia al tratamiento”, explica Iratxe Salcedo, responsable de Pediatría de Atención Primaria de Osakidetza.

Resultados principales

Los resultados obtenidos desde que comenzó a desplegarse el programa en toda la red de Atención Primaria de Osakidetza, son los siguientes: