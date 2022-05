C. Tangana llega al Navarra Arena en septiembre

Este año la música en directo ha vivido un antes y un después tras la última gira de C. Tangana. El artista ha protagonizado una nueva experiencia gracias al show titulado Sin cantar ni afinar Tour que arrancó el pasado mes de febrero. Ahora, El Madrileño anuncia que su actual gira aterrizará el sábado 3 de septiembre en el Navarra Arena.

No hay mucho que decir sobre el espectáculo de C. Tangana que no se haya dicho ya. Tras recorrer las principales ciudades españolas y lugares de todo el mundo –con paradas en Argentina, México o Colombia–, la crítica y el público lo han encumbrado como una auténtica revolución de la música en directo. El diario El País lo califica como un "deslumbrante espectáculo", Agencia EFE habla de “la multipantalla para crear una experiencia que no puedas olvidar” y Mondosonoro lo eleva a una auténtica obra maestra titulando "El Madrileño: La Gran Belleza se rodó aquí". C. Tangana es un artista que ha contribuido a redefinir y trascender el género urbano gracias a su visión artística y su pasión. Su último álbum, 'El Madrileño', es el máximo exponente de ello.

C. Tangana: Tiny Desk (Home) Concert

Entradas

A la venta en Navarra Arena y taquilla de Baluarte.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de mayo a las 12h, tanto en taquilla como en la web.

Se recomienda la compra a través de los canales de venta oficiales citados en esta página.

Todas las personas que deseen acceder al pabellón deberán acceder con entrada.

Preguntas frecuentes sobre las entradas

Menores

Menores de 16 años deberán ir en compañía de una persona adulta responsable.