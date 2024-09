María Chivite: " Estamos hablando sobre los presupuestos de 2025 con la única formación que ha mostrado interés en reunirse"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha pasado hoy por los micrófonos de Más de Uno Pamplona donde ha abordado diversas cuestiones de actualidad. Uno de ellos son los presupuestos de Navarra para 2025 que la jefa del ejecutivo confía en aprobar antes de que acabe el año. Antes, en la primera quincena de octubre, se prevé aprobar el anteproyecto de presupuestos "de cara a cumplir con los plazos".

Reunión con Bildu

Hoy precisamente representantes del Gobierno de Navarra y de EH Bildu han mantenido un primer encuentro para analizar el grado de cumplimiento del último pacto presupuestario y comenzar a hablar de las próximas cuentas. Ambas partes han coincidido en señalar que el encuentro se ha desarrollado en "buena sintonía" y que ha existido "receptividad. En esta primera toma de contacto, de una hora de duración, se han compartido las prioridades para las cuentas generales 2025, que pasan por "reforzar el gasto social y la mejora de los recursos públicos" de la comunidad. Cuestionada en Onda Cero sobre si se mantendrán más encuentros con otras formaciones políticas, como UPN., la presidenta navarra ha dicho que mantienen "la puerta abierta a hablar con todos los grupos", si bien reconoce que Bildu es su interlocutor y quien ha mostrado intereses en reunirse. "Es verdad que con Bildu llevamos una trayectoria de cinco ejercicios presupuestarios y que son los únicos que públicamente han expresado su interés en seguir dialogando con el gobierno de cara tener unos presupuestos para Navarra".

Huelga en educación y listas de espera

La presidenta del Gobierno, María Chivite, ha mostrado su respaldo al consejero de Educación, Carlos Gimeno, tras la celebración ayer de la huelga en la educación pública. Mantiene Chivite que Gimeno es el "interlocutor" principal y que como titular de Educación es la persona indicada para hablar con los sindicatos. Sostiene la jefa del ejecutivo que el gobierno mantiene la "mano tendida" para seguir dialogando". "Estamos dispuestos a hablar y sobre todo de la bajada de ratios. Nosotros entendemos que esa bajada lineal de ratios que están proponiendo es como café para todos y no es la opción más correcta ya que no soluciona los problemas", ha señalado. En cuanto a las listas de espera reconoce María Chivite que "el problema está principalmente en la accesibilidad" y anuncia que el consejero de Salud, Fernando Domínguez "remitirá al Parlamento de Navarra en pocas semanas el plan de abordaje de las listas de espera donde hay medidas a corto, medio y largo plazo". "Las peonadas o las derivaciones", sostiene la jefa del ejecutivo, " no son las únicas medidas para hacer frente a las listas de espera".

Vox y expulsión de inmigrantes

La próxima semana la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra deberá decidir si admite a trámite una iniciativa de Vox registrada este pasado lunes en la que se pide "la expulsión de los migrantes irregulares y el cierre de los centros de acogida de menores en Navarra". El texto habla de "invasión migratoria" y atribuye a este colectivo y al multiculturalismo "apuñalamientos, ataques violentos y agresiones sexuales". Asimismo sostiene que pone en riesgo "la estabilidad económica, la financiación de los servicios públicos y los derechos sociales de los españoles". La presidenta navarra considera que esta iniciativa "no debiera pasar el trámite" porque "es entrar en el marco de los discursos de odio que Vox nos ha traído al Parlamento". Sostiene Chivite que "es incompatible con la convivencia de nuestra comunidad, por tanto creo que no debemos darle ni medio minuto para el debate. Los inmigrantes van a venir y los necesitamos integrados educativa, social y laboralmente y ese va a ser el empeño del Gobierno de Navarra", ha finalizado.