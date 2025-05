María Asurmendi se lanza al 3x3

María Asurmendi, la jugadora navarra de baloncesto más destacada de las últimas décadas, ha creado un equipo de la modalidad 3x3 para competir en categoría senior. Al estilo de los proyectos estructurados en balonmano o el propio baloncesto, ha juntado a varias de las mejores jugadoras navarras para participar en las competiciones de verano que organiza la Federación Española de Baloncesto y también a otras de los circuitos creados al efecto. La modalidad 3x3 es muy atractiva para las jugadoras y el espeectador. El equipo español consiguió la medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos, acercando la disciplina al gran público.

Itziar Arregui, Aixa Wone, Ane Senosiáin, Andrea Elso, Olaia Díez de Ulzurrun o Miriam Recarte forman parte del equipo de Play Your Best para la competición. En una modalidad en la que no hay entrenador, María Asurmendi hará las veces de directora deportiva, aunque no descarta salir a la pista si es necesario. Sobre su futuro para la próxima temporada Asurmendi prefiere ser cauta. Está en un proceso de reflexión, al igual que Osés Construcción Ardoi. De hecho una de las enseñanzas de un año duro en la máxima categoría en lo deportivo es la necesidad de gestionar bien la exigencia de la elite, tanto en la pista como en los despachos.