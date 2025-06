Chivite se rompe al hablar de Cerdán: " No se corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera"

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha anunciado que van a encargar medidas para conocer cómo se han desarrollado los procesos de contratación en la Comunidad Foral y garantizar que no ha habido injerencias externas en esos procesos. Palabras de la jefa del ejecutivo, en una comparecencia urgente en la sede del Palacio de Navarra, tras conocer que en el informe de la UCO aparecen empresas que han estado relacionadas con Navarra. La presidenta se ha reunido con los socios de Gobierno para trasladar esta decisión de analizar los contratos de las empresas que aparecen en el "informe parcial" y ha explicado la importancia de "no dejar lugar a dudas y crear un cortafuegos" ante cualquier sospecha de corrupción. "En el informe se recoge un supuesto modus operandi por el que ciertas personas han tratado de influir en adjudicaciones de obra pública para cobrar comisiones ilegales. Empresas que sí han estado relacionadas con esta Administración", ha afirmado.

Auditoria de adjudicaciones

Chivite ha comparecido tras analizar el contenido del informe que la Unión Central Operativa de la Guardia Civil ha facilitado al Tribunal Supremo, donde ha explicado que, de momento, analizarán una decena de contratos públicos con las empresas Acciona y Servinabar, que este martes fue registrada por la UCO. Por ello, los contratos que la Cámara de Comptos no haya analizado, los enviarán para que lo hagan y la auditoria externa lo hará con todos ellos. Contratos sin "límite en el tiempo" y recalcando que serán "todos", también el de los túneles de Belate, sobre los que no tiene "por qué sospechar". "Sin tener constancia de ilegalidades, vamos a buscar garantías para que no haya sombra de dudas. Si las hubiera, iremos hasta las últimas consecuencias. El propio Gobierno ira a la Fiscalía", ha asegurado.

Chivite se rompe al hablar de Cerdán

Chivite no ha podido contener las lágrimas al hablar de Santos Cerdán en un día que ha asegurado "no está siendo fácil" tras conocer el informe de la UCO. "Lo leído", ha dicho la presidenta navarra y secretaria general del PSN, " no corresponde con la persona con la que he compartido mi carrera política, mi compañero de partido". Con la voz entrecortada María Chivite, que ha hablado "al punto de la mañana con Cerdán, ha dicho que, "desde el respeto a la presunción de inocencia" espera que Santos Cerdán "sea capaz de demostrar su inocencia". Sobre la presencia de Santos Cerdán en reuniones con el Gobierno Foral, Chivite ha defendido que el hasta hoy diputado navarro se implicó "directamente en las reivindicaciones para que Navarra haya podido avanzar en infraestructuras".

También ha explicado que estuvo, en calidad de "diputado foral" en las reuniones en las que se hablaba de "necesidades de infraestructuras", porque, en dichas reuniones, "nunca se habla de adjudicaciones".

Reunión ejecutiva PSN

La presidenta navarra, por otra parte, entiende que "haya ciudadanos que estén decepcionados con el informe", pero, preguntada por si sospechaba que había personas que podían estar buscando cobrar comisiones durante reuniones que mantuvo con ellas, ha respondido que se reúne "a diario" con empresas y que, si no lo hiciera, no estaría haciendo su "trabajo". Mañana viernes el PSN reunirá a la Ejecutiva Regional para tomar decisiones como el nombramiento del sucesor de Cerdán.