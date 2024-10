Se mantiene la huelga en la educación pública el 29 de octubre

El Departamento de Educación ha aceptado parte de las medidas exigidas por los sindicatos ante la huelga en los centros públicos convocada para el próximo martes 29 de octubre en Navarra. Los sindicatos valoran la rebaja de ratios y de horas de formación, pero mantienen el paro al considerar que son pasos insuficientes. Hoy han vuelto a reunirse en la sede del departamento, por espacio de dos horas, representantes sindicales y de Educación.

Huelga no justificable

Un tercer encuentro entre ambas partes en el que el consejero Carlos Gimeno, anunciaba antes de la reunión que el departamento iba "a a aceptar algunas de las propuestas que las organizaciones sindicales" como una bajada lineal de ratios a 23 alumnos desde 1º de Educación Primaria a partir del próximo curso, y una rebaja en la formación institucional de 35 a 25 horas. Antes de conocer la reacción de las centrales sindicales a su propuesta Gimeno consideraba que "no sería muy justificable que los sindicatos no atiendan a este acuerdo que se puede seguir negociando y trabajando". "Entiendo que es un paquete de medidas suficiente. Si no se firma un acuerdo, estas medidas no se pueden llevar a cabo", ha subrayado.

Propuestas insuficientes

Desde las centrales sindicales reconocen que se han dado pasos, en especial gracias a la presión generada por la convocatoria de una nueva huelga, si bien todavía los consideran insuficientes. Para el portavoz del sindicato Anpe, Carlos Gorricho, los avances obtenidos durante el proceso de negociación "no son suficientes". En su opinión "no hay ninguna propuesta de bajada lineal de ratios en todas las etapas educativas ni hay avances en cuanto a la estabilidad de la plantilla".