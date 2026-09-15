Fútbol Foral: análisis de la jornada

Las ligas del fútbol regional navarro ya han comenzado. 3ª RFEF, Primera Autonómica, Regional Preferente, Juvenil División de Honor y Fútbol Femenino tienen su espacio en Fútbol Foral con Abraham Del Pozo y Miguel Berrueta acompañando a Javier Saralegui, y en esta ocasión entrevistando al nuevo técnico del CD Tudelano, César Monasterio, que después de una etapa anterior en el banquillo en compañía de Sergio Amatriain afronta ahora en solitario el reto de dirigir a un equipo nuevo en su plantilla y en su propiedad que quiere identificarse rápidamente con la afición fiel de Tudela y la Ribera para hacer una temporada lo más bonita posible.