Las comunidades de vecinos, en vilo por el fin de las ayudas europeas a las envolventes térmicas

Cerca de 3.000 hogares de Navarra pueden quedarse sin la ayuda europea destinada a la rehabilitación de viviendas a través de la colocación de envolventes térmicas. El motivo es que se han agotado los fondos destinados por la institución comunitaria a esta materia, lo que pone en riesgo que se ejecuten cerca de dos centenares de proyectos. Ayudas que, contabilizadas las procedentes de Europa y del Gobierno de Navarra, podían superar los 20.000 euros en los municipios más pequeños o los 17.000 en los municipios de más de 5000.

Reunión Gobierno de Navarra-Comunidades vecinos

Una cuestión que han abordado el director del Servicio de Vivienda del Gobierno de Navarra, Javier Etayo, y el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra , Peio Mendia, en un encuentro que han mantenido durante esta jornada. El Gobierno de Navarra se muestra partidario a buscar soluciones, si bien rechaza asumir las ayudas procedente de Europa, como pedía UPN o han hecho otras CCAA como Euskadi. La consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha descartado en Más de Uno esa posibilidad: "En principio no es un escenario que esté encima de la mesa. Seguimos negociando con el Ministerio de Vivienda para que nos lleguen remanentes de comunidades que no hayan solicitado esos fondos". Alfaro ha destacado que Navarra es "la única comunidad que tiene una línea propia que se compatibiliza con las ayudas europeas". Sin la ayudas de Europa se reducen únicamente los incentivos a las partidas de Navarra, que van entre 7.500 y 6000 euros.

Comunidades vecinos piden soluciones

Las comunidades de vecinos no ocultan su preocupación ya que son 187 los expedientes que se verían afectados por esta falta de fondos. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Navarra , Peio Mendia, ha pedido en Onda Cero una solución política al Departamento de Vivienda ya que son muchas las comunidades que han iniciado estas rehabilitaciones tras largos procesos de negociación con sus vecinos. Advierte de que, de no adoptarse una solución, se generará una bolsa importante de vivienda: "Tenemos cerca de doscientos expedientes solicitados y parece claro que, si no llegan las ayudas, esas obras no se van a hacer. De ser así crearía una bolsa para futuras convocatorias y éstas se van a colapsar. Esta situación se traduciría en un parón del sector y de las reformas, por lo que pedimos que se dé salida a esta gran bola de las comunidades". Mendía recuerda que "las comunidades que han presentado el expediente se han gastado entre 600 y 800 euros para hacer el proyecto" que preveía "ayudas de entre 14 000 a 16.000 euros" y advierte de que perder las ayudas comunitarias supondría que ahora "se quedarían con 6000 euros, con lo el cambio sería sustancial".