Carmen Rubio: "Reúno todas las características de las minorías: tiro con arco, deporte adaptado, mujer y veterana"

La arquera Carmen Rubio ha sido galardonada con la medalla de oro al mérito deportivo de Navarra. Carmen Rubio lleva toda su carrera compitiendo en tiro absoluto y tiro adaptado en un deporte que tiene integradas ambas categorías. Ha participado en tres Juegos Paralímpicos y conseguido medallas en Campeonatos de Europa, además de quintos y sextos puestos en Mundiales. En Onda Deportiva mostraba su alegría por una medalla que premia diferentes facetas de su trayectoria como deportista: "Reúno casi todas las características de las minorías: compito el un deporte minoritario como es el tiro con arco, soy deportista con discapacidad, mujer y veterana".

Carmen ha recibido una gran satisfacción la concesión de la medalla de oro al mérito deportivo: "Me he llevado una gran alegría. Que en mi tierra se reconozca el trabajo y el esfuerzo que he realizado durante todos estos años sabe muy bueno".

El Gobierno ha concedido además la medalla de plata al mérito deportivo a 25 personas que llevan 25 años o más colaborando de manera desinteresada con el deporte y otra al futbolista recién retirado Raúl García Escudero por la proyección que ha hecho de Navarra en su extensa carrera en Osasuna, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Los galardones incluyen cuatro menciones para entidades deportivas o clubes que cumplen 50, 75 ó 100 años.