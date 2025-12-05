Osasuna debe cambiar muchas cosas contra el Levante

Osasuna se enfrenta el lunes a las 21:00 al Levante en El Sadar en un partido muy importante para los rojillos que deben mejorar sus sensaciones frente al un equipo que ha cambiado de entrenador tras la destitución de Julián Calero. Analizamos el partido con nuestros comentaristas Diego Alonso, Asier Cotelo y Álvaro Burusco.

A las 20:50 en Radioestadio Navarra

El encuentro podrá seguirse a partir de las 20:50 en Radioestadio Navarra con la narración de Roberto Bascoy y los comentarios de Javier Saralegui y Javier Ábrego. Es nuestros diales de FM (Pamplona: 94.2, Tafalla: 94,4, Tudela: 106.0, Peralta: 101.1), Web ( ( www.ondacero.es/emisoras/navarra/pamplona/directo/ ), APP y Youtube (Onda Cero Navarra).