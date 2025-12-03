Osasuna pasa de ronda en Copa con mucho sufrimiento tras ganar 3-5 al Ebro

Osasuna venció 3-5 al Ebro en el Ibercaja Estadio y avanzó a la siguiente ronda de la Copa del Rey, en un duelo donde el club de Segunda Federación mantuvo contra las cuerdas al equipo navarro durante amplios pasajes del encuentro. El equipo aragonés abrió el marcador al minuto 45 con un gol de Soeiro tras un contragolpe y una asistencia de Chárlez, después de una primera mitad en la que los locales generaron peligro con remates de Muñoz y Martínez. Osasuna sufrió en defensa, pero respondió al inicio del segundo tiempo con el penalti que Raúl García de Haro convirtió al minuto 49, lo que cambió el ritmo del partido a favor de los visitantes.

Segunda parte loca

El cuadro navarro tomó el control del juego y encontró el 1-2 en el minuto 78 con un servicio de Herrando que Raúl García de Haro remató en el área. La escuadra local reaccionó de inmediato con el tanto de Marc Prat al minuto 80, aunque Moi Gómez devolvió la ventaja a Osasuna en el 84 con un disparo lejano que pegó en el poste antes de entrar. En el 88, Sheraldo amplió la cuenta 4-2 en un contragolpe dirigido por Víctor Muñoz. El partido mantuvo la tensión hasta el final con el penalti que Chárlez anotó al minuto 92 para el 4-3, pero Osasuna sentenció al 94 con la carrera de Víctor Muñoz que terminó en el 5-3 definitivo. Previamente el Ebro tuvo una ocasión muy clara para lograr el empate.