Los jugadores de Osasuna deben dar un paso adelante

Desde el Restaurante El Colegio, Javier Ábrego, Alfonso Gogorcena y Javier Azanza analizan el partido de Liga para Osasuna que visita al Betis en el regreso de la competición tras el parón por las selecciones. Tras un inicio dubitativo con más puntos que juego según los tres, creen que algunos jugadores deben dar un paso adelante y que Ramis podría dar minutos a futbolistas como Osambela. Además, debaten sobre cómo puede afectar al equipo el regreso de Aimar Oroz, Moi Gómez y Rosier, la poca conexión entre Ante Budimir y Raúl García de Haro o los horarios en los que les toca jugar a los rojillos.