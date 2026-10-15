Ariane Toro: "La medalla de plata en el Mundial es un paso adelante en mi carrera"

La judoca navarra, Ariane Toro, vive uno de los mejores momentos de su carrera deportiva tras conquistar la medalla de plata en el Mundial de judo celebrado en Bakú (Azerbaiyán). Un resultado que supone un paso adelante en su trayectoria, después de haber logrado tres medallas europeas y éxitos en competiciones del Grand Slam. Sin embargo, la deportista afronta este logro con serenidad y ya tiene la mirada puesta en sus próximos retos. “Esta medalla es en un Mundial, entonces ya con el título es diferente”, reconoce Toro, que considera que el subcampeonato confirma su progresión. Aunque se veía capaz de alcanzar el oro, no siente que necesitara esta medalla para demostrar su nivel: “Yo estoy tranquila, estoy progresando día a día, pienso que voy en el camino correcto”. En la final se enfrentó a la japonesa Abe, campeona olímpica y cinco veces campeona del mundo. Toro cree que su rival no estuvo cómoda durante el combate, pero admite que un error terminó decantando la victoria. Lejos de quedarse anclada en la derrota, defiende el aprendizaje como parte fundamental del deporte: “De cada competición aprendo tanto como si gano como si pierdo”. La navarra ya piensa en volver a enfrentarse a la judoca japonesa y prepara una estancia de dos semanas en Japón para entrenar con sus rivales y mejorar su nivel.

Juegos Olímpicos y familia deportista

El horizonte olímpico sigue muy presente, aunque sin convertirse en una obsesión. Tras su experiencia en los Juegos Olímpicos, donde no obtuvo el resultado esperado, extrajo una lección importante: “En los Juegos Olímpicos hay que dar un punto extra, no se puede dar nada por hecho”. Su objetivo es alcanzar una regularidad que le permita luchar por las medallas en cualquier competición y llegar a la cita olímpica con la confianza necesaria. El judo forma parte de su vida desde la infancia. Hija de una medallista olímpica en Atlanta 1996 y de un padre también vinculado al deporte, Toro reconoce que quiere superar el palmarés de su madre: “Yo siempre he dicho que quiero superar a mi madre”.

Valores del judo

Al mismo tiempo, reivindica los valores educativos del judo, especialmente el respeto, la capacidad de aceptar la derrota y el aprendizaje de la victoria. La deportista también señala la exigencia del control del peso como uno de los aspectos más difíciles de su disciplina: “Para mí es lo peor del judo”. Considera fundamental contar con profesionales que ayuden a gestionar este proceso y evitar que se convierta en una obsesión. Su próximo gran compromiso será el World Masters, previsto para el 18 de diciembre, una competición importante para sumar puntos de cara a la clasificación olímpica. Mientras tanto, Toro agradece la atención recibida y reivindica la visibilidad de los deportes minoritarios: “Siempre agradecer a los que nos dan visibilidad”. Pamplona seguirá siendo su casa, aunque Japón ocupe un lugar especial en su vida deportiva y personal.