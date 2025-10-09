El vino joven y la Semana de la Cazuelica protagonizan una nueva edición de "De Buena Uva"

Nueva edición de "De Buena Uva" en Más de Uno Pamplona espacio en el que, acompañados de la comunicadora Elena Arraiza, hemos dedicado unos minutos al vino y a la gastronomía navarra. Hemos contado con la participación de la periodista Laura López Altares, redactora en la revista Mi Vino, en la sección "Versión Pop".

En tono desenfadado, se ha sometido al cuestionario de seis preguntas rápidas y "sin filtros" para descubrir su faceta más humana y vinícola. Ha defendido los vinos con alma, aquellos capaces de sorprender y emocionar "una y otra vez".

En la sección "Te lo Flipas", Elena Arraiza ha desmontado el mito de que los vinos jóvenes son de menor calidad. Ha reivindicado su frescura, su autenticidad y su capacidad de transmitir el alma de la tierra sin necesidad de envejecimiento en barrica. "El vino joven no necesita canas para ser bueno", ha afirmado, defendiendo su carácter directo, limpio y sincero: "lo que es, es", ha dicho,

Y en la sección "¿Qué me estás container?" en la que nos acercamos a planazos vinícolas hemos hablado de la Semana de la Cazuelica y el Vino de Navarra, que celebra su 24ª edición, con Piluca Unzu, responsable de eventos de la Asociación de Hostelería y Turismo de Navarra. Unzu ha destacado el compromiso del evento con la inclusión y la accesibilidad, desde la web y los folletos adaptados hasta experiencias sensoriales a ciegas que permiten ponerse en la piel de personas con discapacidad visual.