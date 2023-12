Aladino Colín, militante y ex dirigente socialista: "No estoy de acuerdo con la moción de censura"

Aladino Colin, militante del PSN, y ex dirigente socialista (Consejero de Presidencia e Interior entre 1987 y 1991, y parlamentario foral desde 1991 hasta 1998) ha expresado en Onda Cero que “ no estoy de acuerdo con la moción porque la democracia es fundamentalmente compromiso expresado a través de las palabras para que el ciudadano libremente decida y, esa palabra comprometida, debe mantenerse para no romper con lo esencial que une al ciudadano con los responsables públicos: la confianza en la palabra dada”. Considera que es un momento relevante para expresar con libertad y respeto lo que piensa y trasladarlo a la opinión pública, aunque son muy pocos los militantes socialistas que han dado el paso.

A su juicio, si esta pérdida de confianza se generaliza la democracia pierde valor y calidad.

Incumplimiento PSN

Colín recuerda que el PSN se había comprometido a no votar a favor del candidato a alcalde de EH-BILDU y sostiene que “desde una perspectiva estratégica, de largo recorrido, en Navarra esa moción abre una brecha entre los dos partidos más importantes en la defensa de la identidad como Comunidad Foral con régimen, autonomía e instituciones propias e integrada en España que ya está perjudicando la convivencia y el equilibrio que ahora proporcionaba el que ambos gobiernan en las dos instituciones de gobierno más importantes"

Finalmente, opina que “en Navarra limita la capacidad de movimiento político del PSN y, tampoco desde este punto de vista más táctico, veo la utilidad de la moción”.