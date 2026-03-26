Postres Goshua lleva a Alimentaria 2026 la tradición de sus postres

Postres Goshua lleva a Alimentaria 2026, la principal feria de alimentación, bebida y gastronomía, la tradición de sus postres.

Maite Ilundáin, responsable de marketing y comunicación de Goshua, hace balance de Alimentaria. “Muy muy positivo. Cada edición hay más visitantes, más contactos internacionales y también vienen nuestros clientes nacionales y nos encontramos con ellos en un ambiente que nos favorece”. En esta línea, Maite Ilundáin explica la importancia de esta feria para ellos: “no nos podemos perder estas oportunidades, Alimentaria es el escaparate más importante en el que mostrar nuestros productos, nuestra calidad, al mundo”.

Goshua es la historia de un sabor, “porque el sabor es lo principal, el placer, el disfrute, el postre es un premio y hay que trabajarlo así”. Desde 1960 Goshua elabora sus postres y yogures con la receta de siempre, con leche fresca del Pirineo.