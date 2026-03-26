MCA, Mendavia Conservas Artesanas, primera productora de espárrago y pimiento del piquillo

MCA, Mendavia Conservas Artesanas, ha estado presente en Alimentaria con su amplio surtido de productos. Por un lado, las conservas vegetales, pues esta conservera es la primera productora de espárrago y pimiento del piquillo de Lodosa. También han llevado sus conservas de pescado y sus dos novedades en esta feria: las gildas, con 25 variedades distintas, y los encurtidos.

José Miguel Navarro, director comercial de MCA, destaca la importancia de estar presentes en Alimentaria, “porque es una feria que permite mantener las relaciones que ya tienes con los clientes e iniciar nuevos contactos”.

Asimismo, ha dado la clave para obtener una buena conserva: “establecer acuerdos a largo plazo con los agricultores, una relación basada en la confianza es clave para un gran producto final”.

Decir MCA es decir Mendavia Conservas Artesanas, es decir “tradición, calidad y hecho a mano”, incide Navarro desde Alimentaria, la principal feria de alimentación, bebidas y gastronomía.