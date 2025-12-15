Marcos Vázquez: “Cada pequeña decisión diaria define dónde estaremos mañana”

En Onda Cero hablamos con Marcos Vázquez, creador de la plataforma Fitness Revolucionario y uno de los divulgadores más seguidos en España, que visita Pamplona para presentar este miércoles su último libro, "Sabia mente" en el Club de Lectura del Diario de Navarra. Con más de un millón de seguidores, Vázquez se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el ámbito de la salud, el ejercicio y el pensamiento crítico aplicado a la vida cotidiana.

El autor ha explicado que el eje central de su nuevo trabajo gira en torno a las decisiones. Decisiones grandes y pequeñas que, tomadas de forma consciente o inconsciente, acaban configurando el lugar en el que nos encontramos en cada momento de la vida. Desde hábitos relacionados con la alimentación, el ejercicio o el ocio, hasta elecciones profesionales o vitales, Vázquez subraya que, aunque el azar y las circunstancias externas también influyen, nuestras elecciones diarias tienen un peso decisivo en el rumbo que tomamos.

Uno de los principales obstáculos para decidir mejor, según el autor, es el entorno informativo actual. Vivimos rodeados de una enorme cantidad de estímulos y mensajes diseñados para captar la atención de forma rápida y emocional. Vázquez compara esta situación con la comida ultraprocesada: del mismo modo que una dieta basada en productos poco saludables afecta al cuerpo, el consumo constante de información “hiperpalatable” distorsiona nuestra percepción de la realidad y dificulta la toma de decisiones bien fundamentadas.

En este contexto, el divulgador alerta sobre una creciente pérdida del pensamiento crítico. Considera que, aunque la educación tradicional pone el acento en la memorización de contenidos, se trabaja poco la capacidad de analizar la información, detectar manipulaciones y comprender los matices. En ámbitos como la salud, la nutrición o el fitness —especialmente expuestos al ruido informativo— esta carencia resulta aún más evidente, con mensajes contradictorios que cambian constantemente y generan confusión.

Para combatir esta saturación, Vázquez propone recuperar herramientas sencillas pero eficaces. Entre ellas destaca el principio de Pareto, aplicado tanto a la salud como a otros ámbitos de la vida: centrarse en ese pequeño porcentaje de acciones verdaderamente importantes que generan la mayor parte de los resultados. Hacer bien lo básico, señala, permite ganar flexibilidad y no obsesionarse con detalles secundarios.

El autor también introduce el concepto de “diabetes intelectual” para describir las consecuencias del consumo excesivo de contenidos breves, superficiales y altamente estimulantes. Esta dinámica, afirma, reduce la capacidad de atención, empobrece el lenguaje y dificulta el análisis profundo de la realidad. Como antídoto, propone volver a contenidos más densos y reflexivos, como la lectura de libros, que ayuden a construir una visión más amplia y serena del mundo.

Marcos Vázquez presentará "Sabia mente" este miércoles a las siete de la tarde en el Club de Lectura del Diario de Navarra, donde compartirá estas ideas y reflexionará sobre cómo recuperar el criterio y la claridad en un mundo cada vez más acelerado.