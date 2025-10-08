Doce años corriendo por la inclusión: la Carrera Solidaria Navarra vuelve el domingo 12 de octubre

La XII Carrera Solidaria Navarra se celebrará el próximo domingo 12 de octubre en Pamplona, organizada por Laboral Kutxa a beneficio de ANFAS, la Asociación Navarra en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. El evento, ya consolidado como una cita imprescindible en el calendario solidario y deportivo de la comunidad, reunirá a más de mil participantes bajo el lema “Más que una carrera”.

En Onda Cero Pamplona, Esther Lerga, responsable de comunicación de ANFAS, destacó que la carrera es un acontecimiento clave para visibilizar la inclusión y la solidaridad. Este año, la prueba vuelve a celebrarse en El Bosquecillo, un espacio peatonal y amplio que acogerá además de la carrera, un pintxo pote solidario, hinchables, actuaciones de danza y stands informativos sobre la asociación.

El recorrido mantendrá la esencia de años anteriores, pasando por las calles más emblemáticas del centro de Pamplona. Los participantes podrán elegir entre dos distancias, 5 y 10 kilómetros, y dos modalidades: presencial y virtual, esta última pensada para quienes no puedan desplazarse y quieran correr desde cualquier lugar.

Por su parte, Eduardo Elizalde, responsable de zona de Laboral Kutxa, subrayó la importancia del proyecto, calificándolo como “una colaboración, una suma de fuerzas”. Toda la recaudación de las inscripciones se destina íntegramente a ANFAS. Desde la primera edición, el evento ha conseguido recaudar 132.585 euros, fondos destinados a programas y servicios que promueven una atención más inclusiva y personalizada para las personas con discapacidad intelectual y sus familias.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la plataforma Rockthesport, y los dorsales podrán recogerse en Forum SportCordovilla el viernes por la tarde y el sábado durante todo el día, así como el mismo domingo antes del inicio de la carrera, prevista para las 10:30 horas.