Eurofirms Group se ha convertido en un referente en gestión del talento y recursos humanos

Gracias a AIN, conocemos más cerca el empleo y las necesidades de talento actuales. Lo hacemos con Fidel Mallo, People Leader de Eurofirms Group, una compañía que se ha convertido en uno de los referentes en gestión del talento y recursos humanos, y que mantiene una presencia cada vez más consolidada en Navarra. Descubrimos cómo nació este proyecto, cuál ha sido su camino hasta llegar a la Comunidad Foral y qué papel desempeña hoy en el acompañamiento a empresas de distintos sectores desde sus sedes navarras.