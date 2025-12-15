LA BRÚJULA DE LA ECONOMÍA

Eurofirms Group se ha convertido en un referente en gestión del talento y recursos humanos

Entrevista con Fidel Mallo, People Leader de Eurofirms Group.

Roberto Bascoy

Pamplona |

Gracias a AIN, conocemos más cerca el empleo y las necesidades de talento actuales. Lo hacemos con Fidel Mallo, People Leader de Eurofirms Group, una compañía que se ha convertido en uno de los referentes en gestión del talento y recursos humanos, y que mantiene una presencia cada vez más consolidada en Navarra. Descubrimos cómo nació este proyecto, cuál ha sido su camino hasta llegar a la Comunidad Foral y qué papel desempeña hoy en el acompañamiento a empresas de distintos sectores desde sus sedes navarras.

