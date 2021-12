Los salones de apuestas siguen funcionando sin pasaporte Covid y con una mínima reducción de aforo del 75%

En plena sexta ola de contagios y con más de 1.400 nuevos casos diarios, Podemos vuelve a insistir en la extensión del certificado Covid sin excepciones.

El secretario de Comunicación de la formación, Víctor Egío, ha condenado “que en plena oleada de contagios los salones de apuestas sigan funcionando sin pasaporte Covid y con una mínima reducción de aforo del 75%”. En su opinión, “esto demuestra una vez más la doble vara de medir de López Miras, una para la hostelería y el ocio nocturno y otra para el sector mimado del juego”.

Hay que recordar que en este momento sectores como el del ocio nocturno tienen una reducción de aforo del 30% con pasaporte Covid obligatorio, medidas que desde Podemos “compartimos totalmente, porque son la única forma de frenar los contagios y que están siendo cumplidas ejemplarmente por el sector”.

Sin embargo, Egío cree que “no funcionarán si solo se exigen a unos y no a otros”. Desde el partido morado recuerdan que “los salones de juego y casas de apuestas son espacios cerrados, en los que también se sirven copas como en los locales de ocio y que no están sujetos a ninguna limitación de horarios”. Por eso aseguran no entender el distinto “rasero” para unos sectores y otros.

Egío acusa al gobierno regional de favorecer la “competencia desleal de las grandes empresas del juego a la hostelería y al ocio nocturno”, algo que además está generando un grave problema de salud pública. “A partir de cierta hora de la noche las casas de apuestas se convierten en la única alternativa de ‘ocio’ para muchos jóvenes que antes no pisaban estos locales. Eso es lo que están consiguiendo las medidas arbitrarias de López Miras”.

En la Región de Murcia, 7.000 jóvenes admiten que apuestan diariamente.

Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, se pregunta "qué oscuros intereses hay detrás de la connivencia del Gobierno Regional con las empresas del juego".