Los presidentes de Murcia y Andalucía piden al Gobierno que no toque el trasvase

Los presidentes de Andalucía y Murcia, Juan Manuel Moreno Bonilla y Fernando López Miras, han suscrito una declaración institucional, en Almería, en defensa del trasvase Tajo Segura. Piden al Gobierno de España que no lleve adelante decisiones unilaterales que van a suponer el cierre del trasvase. Moreno Bonilla y López Miras reiteran que no hay motivos que justifiquen el cambio en las reglas de explotación y la elevación de los caudales medioambientales, en la cabecera del Tajo.

El Presidente de Murcia, López Miras, ha expresado su preocupación porque “si se lleva a cabo el cambio propuesto, unilateralmente, por el Gobierno de España, se reducirán al 50% los caudales que recibimos del trasvase”. Además, López Miras destaca que “habrá 2,5 millones de familias que verán aumentada la factura del agua un 30%.

López Miras pide al Gobierno de España que dé marcha atrás y le tiende la mano para abordar las decisiones sobre el trasvase Tajo-Segura con consenso

Por otro lado, ha explicado que el Presidente de Valencia, Ximo Puig, no ha podido asistir al encuentro “por motivos de agenda” pero está convencido de que “los tres presidentes podremos sentarnos y trabajar juntos porque no se trata de hacer un frente contra nadie”.

El presidente andaluz, Moreno Bonilla, ha subrayado que “esta declaración no va contra nadie” y ha añadido que “no buscamos luchas entre territorios sino un principio de solidaridad que beneficie a la sociedad española en su conjunto y, en particular, a uno de los territorios que genera más PIB, y por lo tanto más riqueza, más bienestar y más progreso”.

Moreno Bonilla considera que la modificación en las reglas de explotación del trasvase y la elevación de los caudales ecológicos, “que pretende llevar a cabo el Gobierno de España de manera unilateral y sin justificación alguna, es un cambio impuesto” y añade que “desde Almería uno mi voz a la de Murcia para decir: por este camino, no. No vamos a aceptar un maltrato” a Andalucía y al Levante.

[[H3:Ximo Puig: “no vamos a participar en ningún aquelarre”]]

El Presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha rechazado la reunión entre los presidentes de Murcia y Andalucía, porque considera que “el agua no puede ser motivo de confrontación ni enfrentamiento. No vamos a participar en ningún aquelarre”, ha defendido en rueda de prensa, justificando su decisión de no sumarse a este encuentro al que le invitaron el viernes, por lo que cree que “tampoco había mucho interés” en que participara.

Para Puig, el agua no se puede defender a través de “una especie de identitarismo que finalmente no genera soluciones”, sino a través del diálogo con los regantes. “Estaremos siempre defendiendo sus derechos", ha prometido tras recordar las “guerras del agua sin ningún resultado” de anteriores gobiernos del PP.

García-Page reivindica evitar el cortoplacismo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado que la reunión de este lunes entre los presidentes de Murcia y Andalucía para pedir que el trasvase Tajo-Segura se quede "intacto", sirva para escenificar cómo se aferran a una herramienta "cortoplacista" y pensando más "en el mañana que en el pasado mañana".

García-Page ha reivindicado evitar el cortoplacismo para establecer soluciones, ya que Castilla-La Mancha tiene por culpa del trasvase "un río que no se merece".