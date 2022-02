ANSE lamenta que PP y VOX hayan intentado vetarles de la visita de eurodiputados al Mar Menor

El director de ANSE, Pedro García, ha confirmado a Onda Cero que PP y VOX han intentado excluirles de la ronda de visitas que eurodiputados realizarán al Mar Menor a final de este mes de febrero. “En los primeros borradores de la Comisión Europea no estábamos por la oposición de determinados grupos políticos. No damos crédito porque no solo han intentado vetar a ANSE, tampoco querían que los eurodiputados se reuniesen con investigadores de prestigio del CSIC, del Instituto Español de Oceanografía o de las Universidades de Murcia y Alicante”. Finalmente ANSE participará en dos reuniones con los eurodiputados.

ANSE alertó en 2016 de la situación límite que estaba viviendo el Mar Menor con un vídeo en el que se pudo apreciar que se había convertido en una "sopa verde" debido principalmente a la entrada de agua con nutrientes agrícolas que habían provocado la eutrofización del ecosistema.

Pedro García opina que lo importante de la visita de los eurodiputados “es que esté todo el mundo y que todos se puedan expresar con libertad para que los europarlamentarios sean conscientes del conflicto social, político y ambiental tan grande que sufre la Región donde el Mar Menor es la punta de lanza, pero no es el único problema ambiental grave”.

El director de ANSE cree que "la Unión Europea ha estado durante 20 años mirando para otro lado ante el incumplimiento sistemático y reiterado de la Directiva Europea de Nitratos por parte del Gobierno Regional y eso le ha permitido actuar con total impunidad".

García ha reiterado que el Gobierno de López Miras “ha desmantelado la estructura de control ambiental de la Consejería. Han purgado a los técnicos saltando todos los límites. Están empecinados en modificar las leyes para seguir haciendo las cosas mal. Y el desgobierno es lo que hace que determinados sectores se sienten con la libertad de hacer lo que quieran”.

Sobre la Marina de El Carmolí, Pedro García ha dicho que "si la renaturalización de la Marina de El Carmolí es el proyecto estrella del gobierno regional para la recuperación del Mar Menor apañados vamos porque es el único espacio natural que se ha salvado de la destrucción. Y es difícil que los eurodiputados no pasen por la Marina de El Carmolí porque está al sur del Mar Menor y seguro que en su recorrido pasan por la marina y también visitan la desembocadura de la rambla de El Albujón donde podrán explicarles el proyecto”.

En opinión del representante ecologista, "el Gobierno de López Miras está constatando que todo lo que se ha hecho mal durante años está aflorando y que eso le está suponiendo un desgaste ante la opinión pública y a nivel internacional y han decidido echar las culpas a los demás pase lo que pase”.

Pedro García cree que los biorreactores que el Gobierno Regional planea realizar en la desembocadura y cuyo coste se ha elevado de 2,5 a 5 millones de euros “no son la solución y, además, debe haber previamente una evaluación de impacto ambiental”. Teme García que sean como los tanques de tormenta "en los que se han invertido muchos millones de euros y muchos de ellos siguen sin estar conectados a la red de alcantarillado de los municipios”.

La delegación europea se reunirá con los investigadores entre el 23 y el 25 febrero. Durante su estancia en la Región los eurodiputados se entrevistarán con el portavoz del Comité Científico, Ángel Pérez Ruzafa; con Julio Mas, director del Instituto Oceanográfico, y Juan Manuel Ruiz, investigador del centro; también con Julia Martínez, profesora de Biología y miembro de Ecologistas en Acción, y con otros investigadores de la Universidad de Alicante, de la UPCT y del CEBAS.

El PSOE ha denunciado el voto del PP y VOX en contra de que participen los alcaldes de Torre Pacheco y La Unión en la visita de eurodiputados. Y el diputado del PP, Jesús Cano contesta que el PSOE ha vetado el acceso a la Marina de El Carmolí y destaca que el PP ha votado a favor de que esté presente el Delegado del Gobierno y el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.