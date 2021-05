El líder de MC, José López, no dimite y se refiere al jefe municipal de infraestructuras al que coaccionó como "murcio"

El portavoz de Movimiento Ciudadano en el Ayuntamiento de Cartagena, José López, se niega a dimitir pese a que la Audiencia Provincial ha confirmado la condena impuesta por un delito leve de coacciones al jefe del Área de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Vicente Pérez Zulueta, en junio de 2020.

Esta es la segunda resolución firme que pesa sobre José López, ya que en diciembre la Audiencia Provincial ratificó su condena por un delito leve de maltrato de obra en grado de tentativa al ex director general de Calidad Educativa y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma, Fernando Mateo.

José López, que ha sido condenado a pagar una multa de 360 euros, ha arremetido en redes sociales contra el funcionario Pérez Zulueta al que reclamó un expediente "que llevaban meses ocultando porque demostraba que FCC llevaba años robando a los cartageneros".

El juez declaró probado que José López acudió al despacho jurídico de la Concejalía de Infraestructuras, Carmen Argudo, "con el fin de ver un expediente respecto del cual se había autorizado su visualización" por parte del grupo político MC (el expediente de irregularidades por parte de la empresa FCC-Lhicarsa, concesionaria del servicio de limpieza viaria y basuras).

"Al decirle que no podía verse el expediente por estar pendiente de unos informes", José López se dirigió al despacho del funcionario Vicente Pérez Zulueta donde comenzó a "levantar la voz", profiriendo la expresión 'no me voy de aquí sin el expediente, tengo que ver el expediente, no te vas de aquí hasta que no me enseñes el expediente', todo ello con gritos". Cuando Pérez Zulueta intentó irse del despacho, el concejal, que iba junto a los también ediles Jesús Giménez Gallo y María José Soler y un asesor de MC, le impidió salir del despacho.

El magistrado que rechaza el auto de apelación presentado por López, recuerda que el funcionario denunciante "con profusión de detalles, relata que éste, llevando un casco, lo golpeaba contra la mesa del despacho; que daba vueltas por éste y gritaba “dame el expediente”. El funcionario denunciante llegó a sentir miedo y temió por su integridad física.

PIDEN LA DIMISIÓN DE JOSÉ LÓPEZ

El Gobierno municipal de Cartagena ha pedido la dimisión de José López tras hacerse firme su condena por coacciones a un funcionario. El gobierno municipal considera que la decisión firme de los juzgados, solo puede tener como consecuencia la salida del concejal de la institución municipal. El gobierno municipal ha reiterado su solidaridad con el funcionario y ha dado traslado del contenido de la sentencia a los grupos municipales y a la Junta de Personal, por si entiende que debe desarrollar algún tipo de acción en defensa del trabajador municipal.

EL PP QUIERE SABER QUÉ OPINA DIEGO CONESA

El presidente del PP en Cartagena, Joaquín Segado, ha dicho que "el PSOE sigue sin pedir la dimisión del exalcalde y portavoz de Movimiento Ciudadano (MC), José López, y el líder regional socialista, Diego Conesa, tiene que aclarar si sigue queriendo poner a López como alcalde de Cartagena”.

Joaquín Segado atribuye a “cálculos partidistas” “el silencio del PSOE, que se mantiene una semana después de conocerse la condena contra López por acosar a un funcionario municipal. “Yo creo que al PSOE no le importan nada las condenas y están pensando exclusivamente en su estrategia política y de pactos: Conesa tendría que aclarar si sigue pensando que el señor López tiene que ser después de esta condena el alcalde de Cartagena”.

CASTEJÓN FUE EXPULSADA DEL PSOE POR IMPEDIR QUE LÓPEZ ACCEDIESE A LA ALCALDÍA

Ana Belén Castejón pactó con Noelia Arroyo del PP la alcaldía de Cartagena para evitar que José López, se hiciese con la alcaldía de la ciudad portuaria tras ganar las elecciones municipales de 2019. Movimiento Ciudadano fue el partido más votado y obtuvo 8 concejales. El pacto político le valió a Ana Belén Castejón su expulsión del PSOE.

Los socialistas se quedaron sin representación en el Ayuntamiento de Cartagena porque no solo fue expulsada Castejón, fueron expulsados los seis concejales que obtuvieron el acta en el consistorio. El acuerdo político entre Castejón y Arroyo se alcanzó sin que tuviera conocimiento la Ejecutiva regional del PSOE y sin consultar a la militancia socialista.