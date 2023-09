"Un día tocaba sopa de pescado y le dije a la directora que tomarían agua porque no me habían traído pescado"

Personal de cocina de la empresa Catering 45 admite que en numerosas ocasiones se han visto obligados a cambiar el menú programado por falta de ingredientes. "Pedíamos seis calabacines y mandaban solo tres. Pedíamos cuatro botes de tomate y mandaban solo dos. La mayor parte del curso pasado estuvimos sin poder servir yogur porque no mandaban. El chorizo de las lentejas debía llevarlo de mi casa porque no me lo traían".

"He tenido que hacer milagros y trucos para que las criaturas coman bien. Cuando tocaba pollo pues yo hacía los trozos más pequeños o hacía magra para que hubiese para todos. Y lo peor es que llamabas por teléfono a la empresa y no lo cogían. No daban la cara" relata una cocinera que prefiere permanecer en el anonimato por temor a represalias. Por ese motivo hemos distorsionado su voz.

En una ocasión tocaba en el menú sopa de pescado "y el pescado no me vino. Y antes de poner la comida le dije a la directora del colegio que iba a comer agua".

En Onda Cero hemos intentado contactar sin éxito con la empresa Catering 45 para que dé su versión de los hechos y explique los motivos de las irregularidades denunciadas por directores de varios centros escolares de la Región de Murcia.

Educación propone suspender el contrato a la empresa

La Consejería de Educación ha abierto expediente administrativo y ha propuesto la suspensión de la prestación del servicio, debido a incumplimientos que la Consejería conoció a través de los directores de los centros.

La Consejería ya se puso en contacto con la empresa la pasada semana para notificarle las incidencias.

"Al reiterar la empresa adjudicataria el incumplimiento del servicio de comedor, durante esta semana se elevó una propuesta de suspensión contrato al servicio jurídico de la Consejería. Este incumplimiento puede llevar a la resolución del contrato y a la sustitución de la empresa por otra, procurando siempre que no se interrumpa el servicio de comedor escolar" informan.

El expediente administrativo está en tramitación.

La empresa Catering 45 tiene adjudicados varios lotes de comedores escolares y da servicio a un total de 75 centros educativos de la Región.

CCOO afirma que el pasado 27 de abril alertó al director general de Centros de los retrasos e impagos de nómina de los trabajadores y de la falta de materia prima para elaborar la comida de los niños.