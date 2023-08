La confederación garantiza el abastecimiento de agua hasta el 30 de septiembre

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), Mario Urrea, ha indicado que con los 317 hectómetros cúbicos almacenados en la actualidad en los embalses de la cuenca del Segura se podrán atender las demandas tanto de abastecimiento humano como de regadío hasta el final del año hidrológico (30 de septiembre)

"Con esta cifra esperamos poder atender las demandas tanto de los usuarios de los recursos propios de la cuenca del Segura como de aquellos usuarios, tanto de abastecimiento como de regadío del trasvase Tajo-Segura, en principio sin incidencias", ha indicado.

Urrea ha recordado que los indicadores contemplados en el Plan Especial de Sequía han estado en los últimos meses en situación de prealerta, y ha afirmado que la previsión es que en septiembre "empeoren" y pasen a la situación de alerta, lo que, según sus palabras, "no quiere decir que se vaya a producir ningún tipo de restricciones puesto que no se dan las condiciones que fija el Plan".

Por ello, ha querido enviar un "mensaje de tranquilidad" en tanto que este año hidrológico se van a poder atender las demandas de abastecimiento "sin ningún problema" y, "en principio, también las de regadíos".

No obstante, en este punto ha señalado que algunas comunidades de regantes, fundamentalmente asociadas al trasvase Tajo-Segura y derivadas de unas pequeñas dotaciones concedidas en su día, "sí están teniendo problemas de suministro".

Asimismo, Urrea ha avanzado que será durante los meses de octubre y noviembre cuando, de no producirse las habituales lluvias del inicio del otoño, "nos veríamos en una situación muchísimo más precaria y potencialmente con una posibilidad de declarar un escenario de sequía a finales de año".