Comienzan las obras del Corredor Mediterráneo que dejan a Murcia varios años sin trenes de cercanías

El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga ha señalado que “hoy el Gobierno central escribe una de las peores y más vergonzosas páginas de nuestra historia al materializar el corte de los trenes, que nos sitúa en el vagón de cola ferroviario”.

Subraya Díez de Revenga que el cierre de los trenes, efectuado por el Gobierno de España a partir de este viernes y durante como mínimo tres años y medio, es una "auténtica barbaridad" y “condena a la Región a ser ya la peor conectada por tren de España”.

El consejero ha expresado su preocupación porque “el aislamiento ferroviario se prolongue más tiempo” del inicialmente reconocido por el Ministerio y “nos quedemos sin tren durante 5 o 6 años, sino más”.

Díez de Revenga ha resaltado que el cierre de los trenes es “un ataque directo a toda la Región de Murcia” y añade que “no hay explicación racional que justifique el cierre ferroviario porque existen soluciones y alternativas técnicas y viables que permiten mantener el tráfico mientras se ejecutan las obras, tal y como recoge el anterior proyecto, que fue redactado y aprobado por técnicos de Adif y que se contrató.

Disculpas a la ciudadanía

El delegado del Gobierno, José Vélez, ha lamentado que el PP no ha hecho caso a la situación ferroviaria de la Región “durante estos casi 30 años que llevan gobernando”.

Vélez ha admitido que “lo primero es pedir disculpas a los ciudadanos y ciudadanas de esta Región porque, lógicamente, van a tener molestias por esta obra que se va a iniciar en el día de hoy”. Sin embargo, ha pedido a los murcianos “que sepan que vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para que esas molestias sean las menores posibles”.

“Por supuesto que vamos a luchar para que noten lo menos posible este tiempo de obras que se van a realizar”, según el delegado.

“La verdad es que, como murciano y como delegado del Gobierno, me afecta enormemente que una persona que representa a todos los murcianos y murcianas en esta Región no celebre y no felicite ese esfuerzo del Gobierno de España para que tengamos unas infraestructuras ferroviarias adecuadas al siglo XXI”, ha señalado Vélez en respuesta al consejero Díez de Revenga.

Ha recordado que el Gobierno de España va a invertir “más de 3.000 millones en las infraestructuras ferroviarias”, con lo que la Región “va a tener, cuando terminen las obras, unas de las Cercanías más modernas de España, con ancho internacional y electrificada”.

Primera conexión directa Murcia-Almería

Adif Alta Velocidad ha hecho público un comunicado en el que destaca que se da un “nuevo impulso” a las obras que permitirán crear la primera conexión directa por ferrocarril entre Murcia y Almería. Ambas capitales estarán conectadas con el resto de la red de alta velocidad de España y por extensión con Europa, a través del Corredor Mediterráneo y la red transeuropea TEN-T.

Según fuentes del Administrador, “por su complejidad y para agilizar el desarrollo de las nuevas infraestructuras, a partir de este viernes estas actuaciones son incompatibles con el mantenimiento del tráfico ferroviario de viajeros”. El tráfico de mercancías, por su parte, se mantendrá operativo desde y hasta Murcia Cargas, a través de la línea de Chinchilla.

Estas obras, que se desarrollarán a lo largo de 106,9 kilómetros, se iniciarán simultáneamente en varios tramos con diferentes actuaciones, como el levante de vías, acopio de materiales y otros trabajos.

De esta forma, Adif AV afronta lo que considera “uno de los mayores retos de los últimos años” y ha hecho “un gran esfuerzo” de planificación, al trabajar en densos núcleos urbanos y con la necesidad de actuar sobre la plataforma ferroviaria existente en casi todo el recorrido.